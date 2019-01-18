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Истребители столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке

Булкин Сергей/News.ru

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Два истребителя-бомбардировщика Су-34 пропали с радаров во время полёта над Татарским проливом в Хабаровском крае. Предполагается, что они столкнулись в воздухе

Согласно предварительным данным, авиаинцидент произошёл неподалёку от посёлка Нельма Советско-Гаванского района. В настоящее время проводится поисковая операция и выясняется судьба экипажей, рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

По сведениями РИА Новости, один из самолётов мог упасть в море, а его экипаж катапультировался — в небе видели два парашютных купола.

В Минобороны информацию о происшествии подтвердили.

Ранее News.ru писал о разработке нового истребителя-перехватчика, который заменит МиГ-31. Предполагается, что на вооружение он поступит в 2030 году.


#происшествия #ДАЛЬНИЙВОСТОК #истребители
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