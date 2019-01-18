Истребители столкнулись в воздухе на Дальнем Востоке

https://news.ru/storage/news/36b8f2ef6d00b72f1ffed9df899851d8/425bd57d-a706-4a20-a5c4-cee94d2233af_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 пропали с радаров во время полёта над Татарским проливом в Хабаровском крае. Предполагается, что они столкнулись в воздухе

Согласно предварительным данным, авиаинцидент произошёл неподалёку от посёлка Нельма Советско-Гаванского района. В настоящее время проводится поисковая операция и выясняется судьба экипажей, рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

По сведениями РИА Новости, один из самолётов мог упасть в море, а его экипаж катапультировался — в небе видели два парашютных купола.

В Минобороны информацию о происшествии подтвердили.

Ранее News.ru писал о разработке нового истребителя-перехватчика, который заменит МиГ-31. Предполагается, что на вооружение он поступит в 2030 году.