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РФ разрабатывает новый истребитель-перехватчик

MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

оружие [ версия для печати ]

Россия получит новый истребитель-перехватчик. Работы по созданию концепции боевой машины займут около двух лет. Самолёт призван заменить МиГ-31.

Принятие на вооружение ПАК ДП (перспективный авиакомплекс дальнего перехвата) запланировано на 2030 год, пишет «Интерфакс-АВН». Научно-исследовательские работы проконтролирует корпорация «МиГ» при участии других конструкторских бюро, входящих в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК). Характеристики ПАК ДП напрямую зависят от требований заказчика.

«Всё будет от задач зависеть. Скажут в космос полететь — полетим в космос», — заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

Новый перехватчик может получить название МиГ-41. Срок эксплуатации нынешнего «ветерана» ВВС Советского Союза и России — МиГ-31 — подойдёт к концу в ближайшее десятилетие. Его приняли на вооружение в 1981 году. Истребитель способен развивать скорость до 3400 км/ч (модификация БМ).

Ранее News.ru сообщал о шести модернизированных ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС. В 2019-м в строй встанут ещё четыре Ту-95МС «Медведь». Обновлённые самолёты прослужат на 45−50 лет дольше.


#минобороны #россия #Авиация #МиГ-31
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