Полиция Цюриха: шесть россиян ранены в ДТП

https://news.ru/storage/news/cbac5635e41b801a17ce693c1e40ecb0/9b57998b-07f9-41ae-b773-778e8736d0a6_850.jpg Patrick Seeger/dpa/Global Look Press

Полиция Цюриха уточнила данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Швейцарии. Среди раненых шестеро россиян.

«Мы считаем людей в данный момент. По нашим данным, это последняя информация, там было 6 человек (россиян). Мы пока никому не передавали эти цифры», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь кантональной полиции Ребекка Тилен.

В автобусе, попавшем в аварию также были граждане других стран: Швейцарии, Германии, Италии, Албании, Колумбии, Иордании, Румынии, Боснии, Нигерии, Ганы и Бенина.

Полиция начала расследование, о причинах пока не говорят.

Ранее News.ru писал о ДТП с участием рейсового автобуса под Цюрихом. Российские дипломаты сообщали, что травмы получили десять граждан РФ.