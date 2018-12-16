Полиция Цюриха: шесть россиян ранены в ДТП

Полиция Цюриха уточнила данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Швейцарии. Среди раненых шестеро россиян.
«Мы считаем людей в данный момент. По нашим данным, это последняя информация, там было 6 человек (россиян). Мы пока никому не передавали эти цифры», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь кантональной полиции Ребекка Тилен.
В автобусе, попавшем в аварию также были граждане других стран: Швейцарии, Германии, Италии, Албании, Колумбии, Иордании, Румынии, Боснии, Нигерии, Ганы и Бенина.
Полиция начала расследование, о причинах пока не говорят.
Ранее News.ru писал о ДТП с участием рейсового автобуса под Цюрихом. Российские дипломаты сообщали, что травмы получили десять граждан РФ.