Десять россиян пострадали в ДТП под Цюрихом

https://news.ru/storage/news/8be6e0eec8f3eae71b2459a3345cbfa3/af391e39-2aa2-45d0-b683-22c63805e180_850.jpg www.blick.ch

Десять граждан России пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса под Цюрихом. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 российских граждан. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь», — сообщает российская дипмиссия в Twitter.

Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 росграждан. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь. @RusEmbSwiss находится в контакте с полицией кантона, а также лечебными учреждениями. pic.twitter.com/5mvMX7FZBm — Russian Embassy Bern (@RusEmbSwiss) 16 декабря 2018 г.

Как ранее писал News.ru, около 4:15 утра по местному времени (6:15 Мск) пассажирский автобус, следовавший по маршруту Генуя — Дюссельдорф, врезался в стену, передаёт издание Blick. Один человек погиб, 44 человека госпитализированы с травмами различной тяжести. Трое из них получили серьёзные увечья.