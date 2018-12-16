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Десять россиян пострадали в ДТП под Цюрихом

www.blick.ch

происшествия [ версия для печати ]

Десять граждан России пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса под Цюрихом. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 российских граждан. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь», — сообщает российская дипмиссия в Twitter.

Как ранее писал News.ru, около 4:15 утра по местному времени (6:15 Мск) пассажирский автобус, следовавший по маршруту Генуя — Дюссельдорф, врезался в стену, передаёт издание Blick. Один человек погиб, 44 человека госпитализированы с травмами различной тяжести. Трое из них получили серьёзные увечья.


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