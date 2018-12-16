Пассажирский автобус разбился в Швейцарии

https://news.ru/storage/news/26abd44d0df6500a64f4acc67aae4aae/7123c5d0-8c4d-4a75-870d-ff92cc232ec7_850.jpg blick.ch

В результате крупного ДТП недалеко от Цюриха погиб человек. Ещё 44 получили повреждения.

Около 4:15 утра по местному времени (6:15 Мск) пассажирский автобус, следовавший по маршруту Генуя — Дюссельдорф, врезался в стену, передаёт издание Blick. Один человек погиб, 44 человека госпитализированы с травмами различной тяжести. Трое из них получили серьёзные увечья.

Причины дорожно-транспортного происшествия неизвестны. Предполагается, что ключевую роль в случившемся сыграла гололедица.

Ранее News.ru писал о том, что трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо попал в ДТП, вследствие которого пострадала 12-летняя девочка. Авария произошла по дороге в Тронхейм в Норвегии.