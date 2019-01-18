Мужчина в Москве погиб из-за упавшей с крыши глыбы льда

https://news.ru/storage/news/9d3615a4628424c1f9d448c2059c9df2/54f51439-4394-4887-a8fa-829ddd71f9b5_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мужчина, на которого с крыши дома в центре Москвы упал лёд, умер в больнице. Следственный комитет проверяет, что стало причиной трагедии — роковая случайность или халатность коммунальщиков.

Инцидент произошёл 15 января в Лялином переулке в центре столицы. Пострадавшего доставили в больницу с травмой головы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти жизнь мужчины не удалось, сообщили в пресс-службе столичного управления СК.

Все эти дни шла доследственная проверка. Однако теперь возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Ранее News.ru сообщал о гибели женщины, на которую также сорвалась сосулька. В префектуре Юго-Восточного административного округа заявили, что она пренебрегла предупреждениями об опасности. Госпитализирован работник ЖКХ, который, как утверждают чиновники, пытался помешать трагедии.