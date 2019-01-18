Сосулька убила прохожую на московской улице

Женщина в Москве погибла после падения на неё сосульки. Она получила смертельные травмы.
Инцидент произошёл на улице Танковый проезд на юго-востоке столицы. От сильного удара женщина потеряла сознание. Спасти жизнь пострадавшей не удалось: она так и не пришла в себя, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
В пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа между тем заявили, что погибшая сама виновата в произошедшем. Она якобы зашла на территорию, которая была огорожена для проведения работ по удалению наледи с кровли и очистки от снега. Более того, там утверждают, что женщина оттолкнула работника ЖКХ, который пытался не допустить её в зону оцепления, сообщает «Интерфакс».
Там также уточнили, что в результате падения наледи с крыши мужчина тоже получил травмы и был доставлен с травмами в больницу.
Столичный главк СК проводит доследственную проверку по факту ЧП.
Ранее News.ru предупреждал, что cильная оттепель несёт серьёзную угрозу для прохожих, на которых могут падать сосульки и снежная наледь. В МЧС дали несколько советов, как сберечь здоровье и бороться с опасностью.