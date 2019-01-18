Сосулька убила прохожую на московской улице

https://news.ru/storage/news/01847a5ddd491764b181c224aa0b5ad9/ccb08a7f-0152-4fa2-9ec2-669a43d7a56f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Женщина в Москве погибла после падения на неё сосульки. Она получила смертельные травмы.

Инцидент произошёл на улице Танковый проезд на юго-востоке столицы. От сильного удара женщина потеряла сознание. Спасти жизнь пострадавшей не удалось: она так и не пришла в себя, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

В пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа между тем заявили, что погибшая сама виновата в произошедшем. Она якобы зашла на территорию, которая была огорожена для проведения работ по удалению наледи с кровли и очистки от снега. Более того, там утверждают, что женщина оттолкнула работника ЖКХ, который пытался не допустить её в зону оцепления, сообщает «Интерфакс».

Там также уточнили, что в результате падения наледи с крыши мужчина тоже получил травмы и был доставлен с травмами в больницу. Столичный главк СК проводит доследственную проверку по факту ЧП.

Ранее News.ru предупреждал, что cильная оттепель несёт серьёзную угрозу для прохожих, на которых могут падать сосульки и снежная наледь. В МЧС дали несколько советов, как сберечь здоровье и бороться с опасностью.