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Россиянам рассказали, как уберечься от сосулек

Сергей Булкин/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Сильная оттепель несёт серьёзную угрозу для прохожих, на которых могут упасть сосульки и снежная наледь. В МЧС рассказали, как сберечь здоровье и бороться с опасностью.

По данным ведомства, чаще всего ледяные глыбы на крышах являются следствием беспечности собственников зданий и обслуживающих организаций.

Россиян призвали при обнаружении сосулек обращаться к сотрудникам коммунальных служб, которые обязаны отреагировать на сообщение.

В МЧС отметили, что ответственность за полученные прохожими травмы несут руководители обслуживающих здания предприятий.

Наиболее опасными спасатели назвали водостоки, которые следует обходить стороной. Кроме того, соблюдать осторожность нужно на обледеневших тротуарах, так как наиболее толстый слой наледи образуется под сосульками.

По словам МЧС, при шуме сверху нельзя останавливаться и смотреть, что случилось, так как это может быть сход снега или глыбы льда. Чтобы уберечь себя, стоит как можно быстрее прижаться к стене здания.

Ранее News.ru писал, что Саратов со второй половины декабря переживает транспортный и коммунальный коллапс из-за сильных снегопадов. Город оказался совершенно беспомощен перед стихией, а попытка властей сохранить хорошую мину стала сюжетом анекдота: поехавший на общественном транспорте мэр на несколько часов опоздал на совещание.


#безопасность #мчс #зима #снег #лед #сосульки
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