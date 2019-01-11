Минобороны восстановит Бурейское водохранилище

https://news.ru/storage/news/608126fb5d4bc847c19c2350ecfd1329/ca68dccc-85eb-4a83-a371-cc1732ed3a13_850.jpg Alexandr Liskin/Global Look Press

Специалисты Минобороны РФ уже оценили обстановку на месте обвала скальных пород в районе Бурейского водохранилища в Хабаровском крае. Военные будут задействованы для расчистки русла и проведения буровзрывных работ для восстановления его гидрологического режима.

«Проведена аэрофотосъёмка, составлена карта инженерной разведки местности, определены места для проведения инженерных работ и проживания личного состава», — сообщили News.ru в Минобороны.

Ранее News.ru писал, что МЧС заявило об отсутствии угрозы подтопления населенных пунктов в районе Бурейской ГЭС в Хабаровском крае. Здесь произошёл обвал скалы, который сначала приняли за упавший метеорит. Сопка упала в Верхнебуреинском районе, в 95 км от ГЭС, в верхнем бьефе водохранилища.