Мемориал памяти жертв взрыва появился в Магнитогорске

Жители Магнитогорска, где в результате взрыва газа обрушился подъезд многоквартирного дома, несут цветы и мягкие игрушки на место трагедии. Стихийный мемориал со свечами в память о погибших появился через дорогу от здания.
Около него дежурят несколько машин скорой помощи и автомобили спасателей.
По их словам, горожане приглашают жильцов пострадавшего от взрыва дома в гости — чтобы вместе встретить Новый год.
«То, что особенно обрадовало, — после появления информации о случившемся люди в социальных сетях стали приглашать к себе за стол. Подарков не обещали, но за стол звали. Это очень по-человечески», — цитирует РИА Новости одного из спасателей.
В центры временного размещения жители города приносят тёплые вещи, иногда предлагают деньги. Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место ЧП, провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.
Четыре человека погибли, больше 10 ранены. Судьба 35 из них до сих пор неизвестна. Они могут находиться под обломками, высота которых достигает 3−4 этажей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.