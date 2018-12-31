Мемориал памяти жертв взрыва появился в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/345b89ef8360fca125baab37a2e63c3e/78af5699-46a9-424e-b009-5da552cca169_850.jpg Пресс-служба МЧС по Челябинской области

Жители Магнитогорска, где в результате взрыва газа обрушился подъезд многоквартирного дома, несут цветы и мягкие игрушки на место трагедии. Стихийный мемориал со свечами в память о погибших появился через дорогу от здания.

Около него дежурят несколько машин скорой помощи и автомобили спасателей.

По их словам, горожане приглашают жильцов пострадавшего от взрыва дома в гости — чтобы вместе встретить Новый год.

«То, что особенно обрадовало, — после появления информации о случившемся люди в социальных сетях стали приглашать к себе за стол. Подарков не обещали, но за стол звали. Это очень по-человечески», — цитирует РИА Новости одного из спасателей.

В центры временного размещения жители города приносят тёплые вещи, иногда предлагают деньги. Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место ЧП, провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Четыре человека погибли, больше 10 ранены. Судьба 35 из них до сих пор неизвестна. Они могут находиться под обломками, высота которых достигает 3−4 этажей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.