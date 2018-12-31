USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.71 $ Bitcoin3,815.18 $
МОСКВА-3°C18:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Мемориал памяти жертв взрыва появился в Магнитогорске

Пресс-служба МЧС по Челябинской области

происшествия [ версия для печати ]

Жители Магнитогорска, где в результате взрыва газа обрушился подъезд многоквартирного дома, несут цветы и мягкие игрушки на место трагедии. Стихийный мемориал со свечами в память о погибших появился через дорогу от здания.

Около него дежурят несколько машин скорой помощи и автомобили спасателей.

По их словам, горожане приглашают жильцов пострадавшего от взрыва дома в гости — чтобы вместе встретить Новый год.

«То, что особенно обрадовало, — после появления информации о случившемся люди в социальных сетях стали приглашать к себе за стол. Подарков не обещали, но за стол звали. Это очень по-человечески», — цитирует РИА Новости одного из спасателей.

В центры временного размещения жители города приносят тёплые вещи, иногда предлагают деньги. Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место ЧП, провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Четыре человека погибли, больше 10 ранены. Судьба 35 из них до сих пор неизвестна. Они могут находиться под обломками, высота которых достигает 3−4 этажей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.


#ГАЗ #взрывы #магнитогорск #челябинскаяобласть
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
происшествия 16:54, 31 декабря 2018
Магнитогорский дом может быть восстановлен после ЧП
происшествия 15:59, 31 декабря 2018
Подъезд дома в Магнитогорске может снова обрушиться
происшествия 15:50, 31 декабря 2018
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Лента новостей
происшествия 18:23
Путин призвал россиян помянуть жертв взрыва в Магнитогорске
общество 18:16
Замглавы Минтруда назначили защищать права инвалидов
происшествия 18:10
Путин предложил расселить магнитогорский дом после взрыва
общество 18:08
Пострадавшим в Магнитогорске увеличат объём помощи
в мире 18:06
МИД Франции назвал ложью слова Беналля о диппаспортах
Другие новости
происшествия 18:23
Путин призвал россиян помянуть жертв взрыва в Магнитогорске
происшествия 18:10
Путин предложил расселить магнитогорский дом после взрыва
происшествия 17:53
СПЧ выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске
происшествия 17:52
Новое обрушение произошло на месте взрыва в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top