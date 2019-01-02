Жертв взрыва в Магнитогорске становится всё больше

Число жертв трагедии в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд многоквартирного жилого дома, продолжает расти. Спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одного мужчины.
Таким образом, официально подтверждена гибель 20 человек. Среди них — два ребёнка. 14 жертв трагедии уже опознаны.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы.
Продолжаются поиски ещё 21 человека. Среди тех, чья судьба до сих пор неизвестна, пятеро детей. Из-за угрозы нового обрушения спасатели там, где это возможно, разбирают обломки здания вручную.