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Жертв взрыва в Магнитогорске становится всё больше

Магнитогорск/vk.com

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Число жертв трагедии в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд многоквартирного жилого дома, продолжает расти. Спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одного мужчины.

Таким образом, официально подтверждена гибель 20 человек. Среди них — два ребёнка. 14 жертв трагедии уже опознаны.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы.

Продолжаются поиски ещё 21 человека. Среди тех, чья судьба до сих пор неизвестна, пятеро детей. Из-за угрозы нового обрушения спасатели там, где это возможно, разбирают обломки здания вручную.


#взрывы #магнитогорск #обрушения #челябинскаяобласть
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