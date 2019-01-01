Главы районов помогут похоронить погибших в Орске

https://news.ru/storage/news/8896bb08dbab62fc27b3d0c9daf3c9df/c6f5b575-f7f7-4e6b-bde7-c408d38fb6fd_850.jpg instagram.com/ural56ru

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг поручил главам районов, где проживают родственники погибших при пожаре в Орске, помочь в организации похорон.

К работе с близкими жертв из Адамовского района, городов Орска и Новотроицка, а также Гайского городского округа подключатся работники соцслужб.

Совместно с полицией они посетят все многодетные семьи т семьи социального риска, чтобы проверить исправность пожарных сигнализаций, системы газоснабжения и печное отопление в их домах.

Ранее News.ru писал, что прокуратура начала проверку после пожара в городе Орске, где погибли семь человек. Соответствующее поручение дал прокурор Оренбургской области Сергей Бережицкий.