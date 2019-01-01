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Главы районов помогут похоронить погибших в Орске

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Губернатор Оренбургской области Юрий Берг поручил главам районов, где проживают родственники погибших при пожаре в Орске, помочь в организации похорон.

К работе с близкими жертв из Адамовского района, городов Орска и Новотроицка, а также Гайского городского округа подключатся работники соцслужб.

Совместно с полицией они посетят все многодетные семьи т семьи социального риска, чтобы проверить исправность пожарных сигнализаций, системы газоснабжения и печное отопление в их домах.

Ранее News.ru писал, что прокуратура начала проверку после пожара в городе Орске, где погибли семь человек. Соответствующее поручение дал прокурор Оренбургской области Сергей Бережицкий.


#пожар #ПОХОРОНЫ #оренбургскаяобласть #орск #соцслужбы
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