Главы районов помогут похоронить погибших в Орске

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг поручил главам районов, где проживают родственники погибших при пожаре в Орске, помочь в организации похорон.
К работе с близкими жертв из Адамовского района, городов Орска и Новотроицка, а также Гайского городского округа подключатся работники соцслужб.
Совместно с полицией они посетят все многодетные семьи т семьи социального риска, чтобы проверить исправность пожарных сигнализаций, системы газоснабжения и печное отопление в их домах.
Ранее News.ru писал, что прокуратура начала проверку после пожара в городе Орске, где погибли семь человек. Соответствующее поручение дал прокурор Оренбургской области Сергей Бережицкий.