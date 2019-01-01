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Обстоятельства пожара в Орске проверяет прокуратура

Новости Оренбурга/vk.com

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Прокуратура начала проверку после пожара в городе Орске, где погибли семь человек. Соответствующее поручение дал прокурор Оренбургской области Сергей Берижицкий.

«В ходе организованной прокурорской проверки предстоит дать оценку деятельности всех заинтересованных служб, ответственных за проведение профилактической работы с населением», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Кроме этого, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели людей.

Пожар в жилом доме в Орске произошёл утром 1 января. После того как он был потушен, на месте ЧП были обнаружены тела двоих взрослых хозяев дома, их троих сыновей в возрасте от 5 месяцев до 6 лет, а также погибших мужчины и женщины, которые пришли в гости на празднование Нового года.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Основная версия пожара — короткое замыкание электропроводки.


#пожары #оренбургскаяобласть #прокуратура #орск
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