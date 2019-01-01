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Пожар под Оренбургом унёс жизни семи человек

56.mchs.gov.ru

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Семь человек, среди которых были, вероятно, дети, погибли при пожаре в жилом доме в городе Орск Оренбургской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре на площади около 5 кв. м в доме на улице Салтыкова-Щедрина поступило в 5:57 мск. Возгорание ликвидировано в 6:34 мск, говорится на сайте ведомства.

На месте ЧП обнаружены тела семи погибших, среди них, предположительно, есть дети. На место трагедии выехал глава регионального ГУ МЧС Александр Зенов.

Как сообщал ранее News.ru, семь жителей Иркутска пострадали в пожаре в ночь на 1 января. Происшествие случилось в многоквартирном доме на ул. Ленской.


#пожар #мчс #гибель #оренбургскаяобласть
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