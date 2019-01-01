Иркутяне пострадали в пожаре в новогоднюю ночь

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Семь жителей Иркутска пострадали в пожаре в ночь на 1 января в многоэтажном доме. Происшествие случилось на ул. Ленской, на пульт спасателей поступило сообщение от жителей дома.

Люди сообщили, что горит квартира на пятом этаже, на этот момент в подъезде дома произошло сильное задымление, эвакуироваться было невозможно. Из окон горевшей квартиры вырывался огонь, соседи просили о помощи, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Пятиэтажный дом, где произошло возгорание, оказался общежитием. Люди на верхних этажах оказались заблокированы в своих квартирах. В густом дыму пожарные вскрывали каждую квартиру и искали людей.

В итоге были спасены 25 человек. Семь жильцов дома попали в больницу с отравлением угарным газом. Огнём повреждены квартиры и коридор на площади 50 квадратных метров. Администрация решает вопрос расселения жильцов верхних этажей.

В квартире, где возникло возгорание, никого не было. Рассматривается версия о неисправной электропроводке, не исключается неосторожное обращение с огнём.

Ранее News.ru сообщал, что количество погибших при обрушении части дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске возросло до семи человек, пятеро из них опознаны. Спасатели извлекли из завалов дома в Магнитогорске ещё двух погибших.