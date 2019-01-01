USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,723.10 $
МОСКВА-3°C08:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Число погибших в Магнитогорске выросло до семи человек

Пресс-служба МЧС

происшествия [ версия для печати ]

Количество погибших при обрушении части дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске возросло до семи человек, пятеро из них опознаны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели извлекли из завалов дома в Магнитогорске ещё двух погибших. Всего на данный момент число погибших составляет семь человек, передаёт РИА Новости.

По данным на утро 1 января, из семи погибших опознано семь тел.

Предварительные результаты обследования дома диагностическим комплексом «Стрела» будут готовы к 10:00 уральского времени (8:00 мск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Челябинской области.

Как сообщал News.ru, ранее в МЧС говорили об обнаружении пяти погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Неизвестно местонахождение более 30 человек, проживавших в разрушенном взрывом подъезде. Синоптики обещают морозы в Магнитогорске до минус 27,2 градуса.


#жертвы #мчс #ВЗРЫВ #магнитогорск #челябинскаяобласть
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
в мире
В Киеве испугались тяжёлых последствий санкций России


читайте также
происшествия 00:28, 1 января 2019
Фрагменты газовых плит изымают сотрудники СК в Магнитогорске
общество 21:36, 31 декабря 2018
Демонтаж дома в Магнитогорске ведётся с верхних этажей
Лента новостей
происшествия 08:24
Иркутяне пострадали в пожаре в новогоднюю ночь
происшествия 08:20
МЧС уточнило число пропавших жильцов дома в Магнитогорске
происшествия 08:02
МЧС назвало масштаб разрушений от взрыва в Магнитогорске
в мире 07:38
Зеленский заявил о желании сместить Порошенко
спорт 07:08
Сборная России обыграла Канаду на МЧМ по хоккею
Другие новости
происшествия 08:24
Иркутяне пострадали в пожаре в новогоднюю ночь
происшествия 08:20
МЧС уточнило число пропавших жильцов дома в Магнитогорске
происшествия 08:02
МЧС назвало масштаб разрушений от взрыва в Магнитогорске
происшествия 07:00
Давивший людей японец объяснил свой поступок
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top