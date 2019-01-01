Число погибших в Магнитогорске выросло до семи человек

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Количество погибших при обрушении части дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске возросло до семи человек, пятеро из них опознаны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели извлекли из завалов дома в Магнитогорске ещё двух погибших. Всего на данный момент число погибших составляет семь человек, передаёт РИА Новости.

По данным на утро 1 января, из семи погибших опознано семь тел.

Предварительные результаты обследования дома диагностическим комплексом «Стрела» будут готовы к 10:00 уральского времени (8:00 мск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Челябинской области.

Как сообщал News.ru, ранее в МЧС говорили об обнаружении пяти погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Неизвестно местонахождение более 30 человек, проживавших в разрушенном взрывом подъезде. Синоптики обещают морозы в Магнитогорске до минус 27,2 градуса.