Морозы обещают синоптики в Магнитогорске, где рухнул дом

Синоптики обещают морозы до минус 27,2 градуса в Магнитогорске, где от взрыва бытового газа рухнул дом. Днём температура воздуха повысится до минус 19 градусов.
Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает в области 1 января до минус 19, ветер до 5 м/с, с порывами до 12 м/с.
На месте происшествия по-прежнему ведутся работы по поиску людей под завалами.
Ранее News.ru сообщал, что сотрудники СК изымают фрагменты газовых плит с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Взрыв бытового газа в ведомстве считают основной версией трагедии.