Морозы обещают синоптики в Магнитогорске, где рухнул дом

https://news.ru/storage/news/f926b9e115a0ab2b837021e2cccb7b08/98299283-579c-4576-af20-9dc266321f56_850.jpg http://74.mchs.gov.ru/

Синоптики обещают морозы до минус 27,2 градуса в Магнитогорске, где от взрыва бытового газа рухнул дом. Днём температура воздуха повысится до минус 19 градусов.

Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает в области 1 января до минус 19, ветер до 5 м/с, с порывами до 12 м/с.

На месте происшествия по-прежнему ведутся работы по поиску людей под завалами.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники СК изымают фрагменты газовых плит с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Взрыв бытового газа в ведомстве считают основной версией трагедии.