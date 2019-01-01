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Морозы обещают синоптики в Магнитогорске, где рухнул дом

http://74.mchs.gov.ru/

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Синоптики обещают морозы до минус 27,2 градуса в Магнитогорске, где от взрыва бытового газа рухнул дом. Днём температура воздуха повысится до минус 19 градусов.

Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает в области 1 января до минус 19, ветер до 5 м/с, с порывами до 12 м/с.

На месте происшествия по-прежнему ведутся работы по поиску людей под завалами.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники СК изымают фрагменты газовых плит с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Взрыв бытового газа в ведомстве считают основной версией трагедии.


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