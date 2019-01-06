USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin4,091.15 $
МОСКВА-7°C22:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Бродячие собаки растерзали овец и кроликов в Красноярске

Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Семья Прибыльских, проживающая в Красноярске, пострадала от бродячих собак. Уличная стая забежала во двор дома и устроила расправу над домашними животными.

Жертвами голодных четвероногих стали две овцы и три кролика, сообщает ТВК. Потерпевшие рассказали, что питомцев разводили для себя. Хозяйство являлось хорошим подспорьем. Одно из парнокопытных должно было скоро принести потомство.

«Вот следы, забежали собаки. Не медведи же! У нас тут промзона, и там много бродячих собак, какие-то на цепи, а много и так гуляют. Не знаю, кто виноват», — рассказывает житель улицы Канская Александр Прибыльский.

В данном районе собаки уже нападали на кур, коз и всё тех же кроликов. Соседи боятся выпускать на улицу детей. В службу по отлову поступило множество обращений, но бездомные хищники до сих пор разгуливают на свободе.

Ранее News.ru сообщал о трагедии в подмосковной деревне Вялки. Женщину насмерть загрызли её собаки, среди которых был мастиф.


#россия #собаки #Красноярскийкрай
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
в мире 13:31, 28 ноября 2018
Медведь загрыз женщину с ребёнком в Канаде
происшествия 18:13, 13 октября 2018
Собаки насмерть загрызли свою хозяйку в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело
происшествия 14:31, 18 июня 2018
В Коломне собака загрызла полуторагодовалого ребёнка
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Лента новостей
происшествия 22:00
Тысячи жителей Кисловодска остались без тепла
в мире 21:59
Роберт Де Ниро вышел на ринг против Рэмбо
в мире 21:56
Дом в Мариуполе взорвал пьяный сотрудник СБУ
происшествия 21:41
Карета попала в аварию на Дворцовой площади в Петербурге
происшествия 21:39
Четыре машины попали в одну аварию
Другие новости
происшествия 22:00
Тысячи жителей Кисловодска остались без тепла
происшествия 21:41
Карета попала в аварию на Дворцовой площади в Петербурге
происшествия 21:39
Четыре машины попали в одну аварию
происшествия 21:28
Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top