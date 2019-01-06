Бродячие собаки растерзали овец и кроликов в Красноярске

https://news.ru/storage/news/5fd95369919fddf8e3904815c75ffd5f/7f6844a0-1d7f-4126-8f5a-fcabdf1aa256_850.jpg Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Семья Прибыльских, проживающая в Красноярске, пострадала от бродячих собак. Уличная стая забежала во двор дома и устроила расправу над домашними животными.

Жертвами голодных четвероногих стали две овцы и три кролика, сообщает ТВК. Потерпевшие рассказали, что питомцев разводили для себя. Хозяйство являлось хорошим подспорьем. Одно из парнокопытных должно было скоро принести потомство.

«Вот следы, забежали собаки. Не медведи же! У нас тут промзона, и там много бродячих собак, какие-то на цепи, а много и так гуляют. Не знаю, кто виноват», — рассказывает житель улицы Канская Александр Прибыльский.

В данном районе собаки уже нападали на кур, коз и всё тех же кроликов. Соседи боятся выпускать на улицу детей. В службу по отлову поступило множество обращений, но бездомные хищники до сих пор разгуливают на свободе.

Ранее News.ru сообщал о трагедии в подмосковной деревне Вялки. Женщину насмерть загрызли её собаки, среди которых был мастиф.