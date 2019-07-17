В Астрахани Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов, подозреваемых в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Среди фигурантов расследования — исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Олег Гужвинского, а также два предпринимателя-застройщика. Накануне город посещал замгенпрокурора в Южном федеральном округе Андрей Кикоть, который заявил об уникально-негативной ситуации в местном ЖКХ.

Помимо и.о. министра под следствие попали сразу два его предшественника на этом посту и некоторое количество других действующих и бывших чиновников — экс-замминистра строительства, начальники отделов министерства и районных администраций, сотрудники стройнадзора и директора муниципальных предприятий. Сейчас их подозревают в хищении 47 млн рублей.

СК считает, что в период с 2015 года действующий и два бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области, превышая свои полномочия, незаконно предоставляли некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» субсидии из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО «Социальные гарантии». По версии следствия, в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, были заключены контракты с индивидуальными предпринимателями, которые должны были строить дома в Астрахани и в двух районах области.

Действующие и бывшие главы муниципальных образований, а также ответственные за данное направление деятельности сотрудники администрации, достоверно зная, что работы по строительству многоквартирных домов в полном объёме не выполнены, подписывали акты о приёме выполненных работ, которые не соответствовали предъявленным требованиям, а также проектной документации, — говорится в заявлении СУ СК по Астраханской области.

При этом следователи выяснили, что чиновники не расселяли аварийные дома, чье состояние напрямую угрожало жизни их обитателей. Расследование дел находится на особом контроле руководителя местного управления СК генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

Farit Gubaev/Russian Look/Global Look Press

В релизе ведомства отдельно отмечается, что преступления были якобы выявлены при содействии руководства региона. Однако депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия», известный в Астрахани оппозиционер Олег Шеин считает, что высшая исполнительная власть региона не могла не быть в курсе происходящего и ранее. Такое массовое возбуждение дел он назвал «расчисткой авгиевых конюшен». Сам парламентарий неоднократно сигнализировал о вопиющих нарушениях при реализации программы переселения. В ноябре 2018 года он отмечал , что местные чиновники отчитались в Москву об отсутствии в области аварийного фонда.

Смотрите, там (в уголовном деле — News.ru) проходят многие объекты, по которым я вёл спор с астраханскими начальниками, в частности в Прикаспийском, Наримановском районах. То есть выделялись деньги... Застройщик, понятно, частный. У нас ничего удивительного в том, что застройки частные, нет, потому что государственных строительных компаний не существует нигде, ни в Москве, ни в Астрахани, что здесь придумывать-то? Дома сдавались с массой недоделок, с очень плохим качеством, и подчас эти дома признавались аварийными. Один из самых наглых случаев — это случай в городе Астрахань, объект: Первая Перевозная, дом 131, когда на ремонт пятиэтажки было выделено 80 млн рублей в общей сложности за несколько лет работы. Чтоб вы понимали, красная цена ремонту — миллиона три, это крыша, подвал... Понятно, что если это стяжка стен, то это существенно дороже, но мы сейчас не говорим про эти вещи. После того, как людей обратно стали приглашать на этот объект на Первой Перевозной, дом 131, (они увидели — News.ru) висящие провода, залитый водой подвал, а значит подмывающийся подвал — опасный подвал, трещины по стенам. В общем, всё что можно было ожидать. И такие случаи являются достаточно типичными, к сожалению. Просто на Первой Перевозной это массовый объект, а некачественные дома, куда приглашали переселиться людей, — это и Наримановский район, где возбуждено совершенно правильно уголовное дело в отношении экс-главы Нурлана Кандыкова, это и Володарский район, где есть пока ещё действующий глава района Батыр Миндиев, то есть, к сожалению, это явление типовое. Но мы им будем помогать строить, то есть я приглашал комиссии, мы заставляли через прокуратуру и прочее преодолевать недоделки, где-то я пишу людям исковые в суд. Это действительно в Астраханской области имело очень наглый и нахрапистый характер. Олег Шеин депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия»

oleg-shein.livejournal.com oleg-shein.livejournal.com

News.ru пообщался с обитателями дома, о котором упомянул депутат.

Мы, жильцы аварийного общежития 1-ая Перевозная, 131, переселены на время капремонта с 2010-2011 гг. в маневренный фонд, девять лет живём в подвешенном состоянии, — рассказала News.ru член инициативной группы Лариса Таситова. — Провели несколько капремонтов, потратили немалые средства, последний ремонт в 2017 году за три месяца октябрь, ноябрь, декабрь. Ремонт некачественный, капремонт загублен на корню. Управление капитальным строительством Астрахани заключило муниципальный контракт с ООО «ЮГПЛАСТ» на сумму 38,645 млн рублей за счёт средств бюджета.

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Как следует из карточки компании в программе «Контур.Фокус», контракт о котором говорит активистка, был заключён в 2017 году, причём по документам работы сданы 31 декабря того же года (Акт сдачи-приёмки выполненных работ по объекту имеется в распоряжении редакции). Подрядчиком выступило упомянутое Таситовой ООО «ЮГПЛАСТ». Согласно базе данных юридических лиц, директором предприятия является некий Александр Еременко. Выручка компании в 2017 году составила 100 млн рублей.

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