Звёзды эстрады выберут мисс офис — 2022 из 30 самых красивых девушек мира

Фото: Пресс-служба «Мисс Офис»

19 ноября пройдёт финал 13-го сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс офис — 2022». В соревновании примут участие 30 самых красивых девушек со всего мира, которые желают показать себя с лучшей стороны. Победительница конкурса получит главный приз — три миллиона рублей. Оценивать красоту и деловые качества конкурсанток в качестве членов жюри приглашены актёры, телеведущие, певцы и другие артисты эстрады.

Зрителей ожидают пять выходов участниц, среди которых самопрезентация, интеллектуальный, спортивный и творческий конкурсы, а также арт-дефиле.

Для онлайн-гостей также будет доступна интерактивная программа, возможность поддержать фавориток, принять участие в розыгрыше призов и прочувствовать праздничную атмосферу шоу.

В качестве ведущих конкурса выступят актёр и телеведущий Виктор Васильев и руководитель мероприятия Светлана Бобрикова. Также оценивать красоту и деловые качества девушек приглашены актёр Егор Дружинин, продюсер Илья Бачурин, фигурист Алексей Ягудин, телеведущий Иван Чуйков, поэтесса Ирина Астахова, актёр Матвей Зубалевич, экс-участница группы «Тату» Лена Катина, художница Маша Янковская, гендиректор компании «Комус» Сергей Бобриков и обладательница титула «Мисс Офис — 2021» Евгения Касатова.

Фото: Пресс-служба «Мисс Офис»

Международный конкурс красоты «Мисс офис» является ежегодным соревнованием среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учреждён в 2010 году компанией «Комус». Главная цель мероприятия — популяризация образа успешной деловой женщины.

21 июля победительницей конкурса «Мисс Москва — 2022» стала переводчица Анна Янкова. Финал 26-го столичного конкурса красоты и талантов прошёл в Московском концертном зале «Известия Hall».