В России решат, как будет развиваться таможенное регулирование в ЕАЭС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В рамках деловой программы II Евразийского экономического форума, организованного Фондом Росконгресс, пройдет сессия «Современные вызовы и новые партнерства. Как будет развиваться таможенное регулирование в ЕАЭС». Мероприятие пройдет в Москве 24–25 мая. В ходе сессии участники обсудят развитие системы маркировки товаров и отслеживания перевозок на всем евразийском пространстве.

На сессии поднимут вопросы о совершенствовании таможенного регулирования в рамках ЕАЭС и развитии информационных технологий в современных условиях. В рамках форума также планируется решить вопрос о применении навигационных пломб всеми странами — участницами союза и цифровых инструментов с целью создания комфортной среды для взаимодействия бизнеса, граждан и государства.

В дискуссии планируют принять участие министр по таможенному сотрудничеству Эльдар Алишеров, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, заместитель руководителя ФНС России Александр Егоричев, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Белоруссии Андрей Большаков, зампредседателя комитета государственных доходов Армении Ашот Мурадян, зампредседателя Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Киргизии Эльнура Мамбетжунушева и председатель общественного совета при Федеральной таможенной службе Леонид Лозбенко. Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов выступит модератором сессии.

Всего в рамках форума состоится около 35 сессий, которые будут разделены на семь направлений: «Человеческий капитал», «Технологии и кооперация», «ЕАЭС в меняющемся мире», «Евразийская сопряженность», «Внутренний рынок ЕАЭС: таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки», «Стратегический блок» и блок делового совета ЕАЭС. На форуме также подведут итоги первого конкурса «Зеленая Евразия», направленного на поиск решений по смягчению последствий климатических изменений.

Ранее стало известно, что в рамках II Евразийского экономического форума участники мероприятия обсудят устойчивость развития регионов ЕАЭС, их инвестиционный потенциал, современные системы образования и здравоохранения, а также создание комфортной городской среды. Форум должен помочь сформировать почву для реализации перспективных межрегиональных проектов.