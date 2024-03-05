NEWS.ru примет участие в международном форуме искусств Art Russia 2024

Фото: Пресс-служба ART Russia

Новостной портал NEWS.ru примет участие в крупнейшей российской ярмарке современного искусства Art Russia/Арт Россия 2024. Этот международный арт-форум ежегодно объединяет на одной площадке в центре Москвы галеристов и независимых художников, коллекционеров и экспертов арт-рынка.

На форуме, который пройдет в Гостином Дворе с 28 по 31 марта, будут представлены более 200 галерей и художников, специальный проект о новых видах искусства и детская территория «Безграничные возможности. Сверхчеловек». Ярмарка, основанная корпорацией «Синергия», а также искусствоведом и куратором Елизаветой Фроловой, пройдет уже в пятый раз.

В рамках выставки состоится панельная дискуссия «Образование. Современное искусство», участие в которой примет креативный продюсер NEWS.ru Татьяна Новосельцева.

Спустя пять лет со своего основания ярмарка стала одной из крупнейших площадок в России, которая объединяет независимых художников, галеристов, искусствоведов и предпринимателей. Уверен, что выпуск Art Russia/Арт Россия 2024 станет знаковым для современного российского искусства, — подчеркнул президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

По словам Елизаветы Фроловой, ярмарка с самого начала была площадкой, которая задавала новые тренды и меняла мир искусства. В этом году на форуме впервые откроется спецпроект «Вперед в будущее. Путешествие на территорию новых видов искусства», где в качестве экспонатов будут представлены видеоигры и комиксы.

Искусство — это многообразие форм, которые помогают создателю выразить свои эмоции, чувства и мысли, донести их до зрителей. Мы уверены, что спецпроект сможет перевернуть представления зрителя о современном искусстве и расширить существующие культурные границы, — отметила Фролова.

Участники форума обсудят широкий круг тем, в том числе вопросы продвижения художников и новых рынков искусства, альтернативные виды искусства, стратегии достижения успеха на арт-рынке, гибридные форматы мероприятий, форматы музеев будущего, формы и способы поддержки художников.

Ранее генеральный директор Всероссийского общества «Знание» Максим Древаль рассказал, что международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлена до 8 июля. В этой связи эксперт пообещал удивить москвичей и гостей столицы новыми просветительскими форматами.