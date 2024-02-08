Выставку «Россия» на ВДНХ продлили до середины лета Общество «Знание»: выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлена до 8 июля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлена до 8 июля, сообщил РИА Новости генеральный директор всероссийского общества «Знание» Максим Древаль. В этой связи он пообещал удивить москвичей и гостей столицы новыми просветительскими форматами.

Значимым событием лета станет то, что продляется международная выставка-форум «Россия» до 8 июля. Это прекрасная возможность приехать тем, кто еще не успел там побывать, это и новые возможности, которые открывает летний формат, такие как открытое пространство, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, парады. <...> Проект действительно получился, и жалко было бы «терять» летний период, когда можно с таким удовольствием погулять по ВДНХ, — сказал Древаль.

Ранее продлить работы выставки на летний период предложил президент РФ Владимир Путин. Форум стартовал 4 ноября 2023 года. В выставке участвуют 89 регионов страны, 22 органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего на выставке представлена 131 экспозиция.

Сообщалось, что в новогодние праздники выставку посетили около 1 млн человек. Генеральный директор экспозиции Наталья Виртуозова поблагодарила посетителей и отметила, что их ожидает еще множество интересных событий. Она напомнила, что выставка посвящена людям, их единству и Родине.