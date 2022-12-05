Названы ведущие премии «Золотой граммофон — 2022» Ведущими премии «Золотой граммофон» в 2022 году стали Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ведущими XXVII церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в этом году станут Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин. Мероприятие пройдет 10 декабря на «ВТБ Арене», все билеты на него уже проданы. Аудиотрансляция церемонии пройдет в эфире «Русского Радио», а также на официальном сайте радиостанции и в ее социальных сетях.

Я впервые выйду на сцену церемонии «Золотой граммофон» в качестве ведущего, и для меня это большая честь. Сейчас каждому из нас очень важна вера в доброе и светлое, немного юмора и поддержка. Уверен, мы с Катей поймаем одну волну и сделаем грядущее событие незабываемым для зрителей, — рассказал Галыгин.

Ранее сообщилось, что часть средств, вырученных с продажи билетов на церемонию вручения премии «Золотой граммофон», организатор мероприятия «Русское Радио» направит на помощь жителям присоединённых и прифронтовых территорий, а также передаст в адрес их медицинских учреждений и вынужденным переселенцам из Харьковской области. Кроме того, для семей военнослужащих, которые сражаются в зоне боевых действий СВО, на церемонию вручения премии будут приготовлены бесплатные билеты как для почетных гостей.

До этого в Москве прошла вторая церемония вручения российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. В ходе торжественной церемонии, которая прошла в формате оперной постановки, награду получили победители в 11 номинациях. В этом году кандидатов на получение премии было две тысячи, а победителей выбрало жюри из 100 ведущих экспертов отрасли.