KION провел в Сочи масштабную вечеринку «Сияющая пустота»

Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

22 сентября онлайн-кинотеатр KION провел масштабную ежегодную вечеринку «Сияющая пустота» в панорамном ресторане в Сочи в рамках фестиваля «Новый сезон». Музыкальный проект проходит в городе уже третий год подряд.

Развлекательное мероприятие посетили многочисленные российские звезды шоу-бизнеса и кино, в том числе Настасья Самбурская, Катерина Шпица, Вадим Галыгин, Ксения Кутепова и Алексей Учитель. С музыкальными сетами выступили Mishin, BATU OZER и Pushkin.

Организаторами вечеринки «Сияющая пустота» выступили онлайн-кинотеатр KION и группа компаний Planeta Inform.

Фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В онлайн-кинотеатре KION ранее состоялась премьера трейлера документального фильма «Город музыки» от режиссера Петра Келептришвили, уже известного по документальному фильму «Пространство музыки». Специальный показ ленты пройдет 24 сентября в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт». Продюсерами фильма выступили Игорь Мишин, Ангелина Ашман и Максим Филатов.

До этого KION сообщил о премьере фэнтези-сериалов «Боевой континент» и «Путешествия к бессмертию», которые собрали уже миллиарды просмотров по всему миру. В главных ролях снимаются популярный актер Шон Сяо, известный в том числе по участию в музыкальной группе X NINE, а также звезды дорам Калвин Чэнь, У Сюаньи и Гао Тайюй.