Балет «Дягилев» презентуют на ярмарке искусства «Арт Москва»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Ярмарке классического, современного и ювелирного искусства «Арт Москва» 23 апреля состоится презентация балета «Дягилев». В рамках мероприятия премьер Большого театра Денис Родькин и другие участники проекта расскажут об этой танцевальной драме и ее актуальности.

Презентация пройдет в амфитеатре Гостиного Двора, где Денис Родькин поделится своими ощущениями от исполнения главной роли и расскажет, почему эта постановка актуальна сегодня. Модельер Игорь Чапурин, автор сценического дизайна, расскажет о создании декораций и костюмов, а прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард — о работе над ролью Тамары Карсавиной. Мероприятие пройдет в рамках культурного фестиваля «Нам нужен Дягилев».

Ранее в Центре современного искусства «Креадор» в Москве 17 апреля состоялся закрытый вернисаж выставки «Мы и Майя». Этот арт-проект был организован Центром «Креадор», Фестивалем культурного поиска «Нам нужен Дягилев» и Центром культурной дипломатии Дипломатической академии МИД России.