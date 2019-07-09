https://static.news.ru/photo/f74efd0e-a25c-11e9-ad0f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время общения со студентами и аспирантами УрФУ в Екатеринбурге объяснил, чем гражданам России следует заниматься по ночам. Шутку он позволил себе, отвечая на инициативу о создании «Ночь карьеры». По задумке, на этом мероприятии выпускники могли бы пообщаться с работодателями напрямую.

(Российский предприниматель и председатель совета УрФУ Дмитрий — Ред.) Пумпянский по ночам спит, может, днём всё-таки? По ночам другими задачами надо заниматься, в сфере демографии, — уточнил Путин с улыбкой.

В зале раздался смех. В целом главе страны инициатива понравилась и он пообещал подумать над возможностью воплощения идеи студентов о «Ночи карьеры».

Ранее News.ru писал, что одной из студенток Уральского федерального университета стало плохо во время встречи с президентом. Она потеряла сознание, после этого её увезли на скорой.