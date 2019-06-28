Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис.
В ближайшие недели мы продолжим с российским президентом тот обмен мнениями, который имел место в Японии, и в ближайшие недели у нас состоится новая двусторонняя встреча, — сказал Макрон по итогам саммита «Большой двадцатки» в Осаке.
Саммиты G20 проходят ежегодно. Нынешняя двухдневная встреча в Осаке на искусственном острове Сакисима стала уже 14-й по счёту. До 30 тысяч человек, включая лидеров государств, членов делегаций и журналистов, съехались в японский город.
Как ранее писал News.ru, вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта с учётом Минских договорённостей необходимо обсудить на предстоящем в июле саммите «нормандской четвёрки». Такое предложение озвучил Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Осаке.