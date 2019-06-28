https://static.news.ru/photo/6b84ad4a-9a47-11e9-853d-fa163e074e61_1024.jpg Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис.

В ближайшие недели мы продолжим с российским президентом тот обмен мнениями, который имел место в Японии, и в ближайшие недели у нас состоится новая двусторонняя встреча, — сказал Макрон по итогам саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

Саммиты G20 проходят ежегодно. Нынешняя двухдневная встреча в Осаке на искусственном острове Сакисима стала уже 14-й по счёту. До 30 тысяч человек, включая лидеров государств, членов делегаций и журналистов, съехались в японский город.

Как ранее писал News.ru, вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта с учётом Минских договорённостей необходимо обсудить на предстоящем в июле саммите «нормандской четвёрки». Такое предложение озвучил Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Осаке.