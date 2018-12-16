Лукашенко тайно борется за независимость Белоруссии

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Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл тайное совещание, посвящённое суверенитету страны. Руководство республики намерено «до конца стоять за независимость».

Как выяснило издание «Наша Нива» участники совещания обсудили меры, которые нужно предпринять «в условиях давления с российской стороны».

Сразу после этой встречиго заседания белорусский лидер сделал резонансное заявление о желании России «инкорпорировать Белоруссию».

14 декабря Лукашенко заявил, что для него важно сохранить относительную независимость от других стран.

«Если нас хотят, как (лидер ЛДПР Владимир) Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда… Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил», — сказал белорусский лидер.

По его мнению, под предлогом «глубокой интеграции» Россия хочет инкорпорировать Белоруссию в свой состав.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 декабря в Москве.