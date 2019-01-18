Кабмин поддержал закон о фейках

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Леонид Левин

Правительство дало положительные заключения на законопроекты, устанавливающие процедуры блокировки резонансных фейковых новостей и оскорблений власти РФ. Документы будут рассмотрены в ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Первый законопроект предлагает запретить публикацию в СМИ и Интернете «недостоверной общественной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений». Речь идёт о сообщениях, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения порядка, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры.

Второй документ позволит блокировать материалы, которые выражают в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам и органам, осуществляющим государственную власть.

Параллельно на обсуждение парламента вынесены поправки в КоАП РФ об ответственности за данные нарушения, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Генеральная прокуратура полагает, что законопроекты о фейковых новостях и ответственности за неуважительные высказывания в Сети по отношению к представителям и символам власти могут привести к необоснованному ограничению конституционных прав граждан. По словам замначальника правового управления ГП Екатерины Артамоновой, ведомство не поддерживает документы в существующей редакции.