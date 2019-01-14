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Прокуратура не поддерживает законопроект о «фейк ньюс»

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Генеральная прокуратура полагает, что законопроекты о фейковых новостях и ответственности за неуважительные высказывания в Сети по отношению к представителям и символам власти могут привести к необоснованному ограничению конституционных прав граждан. По словам замначальника правового управления ГП Екатерины Артамоновой, ведомство не поддерживает документы в существующей редакции.

Представитель прокуратуры отметила, что проекты носят технический характер и принятие решений будет невозможно без лингвистических экспертиз, которые потребуют значительных временных затрат. Кроме того, отсутствуют достаточные критерии для реализации внесудебного порядка блокировки сайтов.

С точки зрения ГП, следует «более взвешенно» подойти к подготовке и доработке законопроектов, после чего обеспечить «разумный баланс» между соблюдением прав граждан и недопущением подобного контента в Сети, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что статистики проанализировали количество выдуманных историй в 2018 году и сравнили с данными 2017 года. В прошлом году в Интернете было опубликовано 20 923 сообщения — это на 5 тыс. больше, чем в 2017-м. При этом средства массовой информации эти новости стали публиковать меньше.


#законопроект #фейки #Генпрокуратура #новости
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