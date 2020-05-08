Зюганов предложил Путину амнистировать заключённых из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/582f3c2c-917e-11ea-8094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину отпустить заключённых в связи с пандемией коронавируса. Для этого предполагается приурочить к 75-летию Победы закон об амнистии.

Обращение политика было направлено не только главе государства, но и председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву. Лидер коммунистов просит отпустить ветеранов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, пожилых людей, беременных женщин, несовершеннолетних, инвалидов и тяжелобольных, пишет «Коммерсант».

Также амнистировать предлагается тех, кто впервые совершил преступления небольшой и средней тяжести ненасильственного и некоррупционного характера. Зюганов предлагает отпустить на волю тех, кто осуждён за нарушение порядка организации митингов, оскорбление чувств верующих, за возбуждение ненависти или унижение человеческого достоинства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Госдуму РФ поступил проект постановления об амнистии. Документ предусматривает, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции из СИЗО могут быть отпущены почти 30 тысяч человек.