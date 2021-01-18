Зюганов отказался считать Навального оппозиционером

https://static.news.ru/photo/108267fe-59bb-11eb-ae21-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: kprf/vk.com

Алексей Навальный является проектом «американского капитала» и не может считаться оппозиционным политиком. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Не считаю его оппозиционером. Он представляет американский финансовый капитал. Они его подают как большого деятеля, но за этим нет ничего, кроме попытки опошлить российскую действительность, — подчеркнул Зюганов в интервью «Комсомольской правде».

Глава коммунистов также считает, что Навальный не является хозяином самому себе, поскольку с ним работают «опытные специалисты».

Навальный будет находиться под стражей в зеленоградском следственном изоляторе № 12, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Александр Мальцев. В этом СИЗО оппозиционер будет находиться на карантине сроком до двух недель, а затем отправится в другой изолятор Москвы.

18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Адвоката и жену к нему не пустили. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как сообщал NEWS.ru, в центре Петербурга, у станции метро «Гостиный двор» проходит акция в защиту российского оппозиционера Алексея Навального. Полиция третий час ведёт выборочные задержания.