Жириновский предсказал войну 22 февраля

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая с трибуны Государственной думы в декабре прошлого года, вероятно, предсказал начало войны в Донбассе, заявили в пресс-службе партии. Речь идёт о заявлении политика, что если правительство в Киеве откажется от выполнения Минских соглашений, то последствия этих решений проявятся 22 февраля 2022 года в 4 часа утра, сообщает URA.RU.

Вы почувствуете всё в 4 часа утра 22 февраля, — заявил Жириновский.

В партии отметили большой опыт и знания лидера ЛДПР, которые позволяют ему достаточно «точно определять будущее страны». В настоящее время Владимир Жириновский находится в больнице, где врачи ЦКБ собираются провести ему операцию. Он находится в клинике с 2 февраля, куда был госпитализирован с коронавирусом.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко ранее сообщил об обстрелах со стороны военных подразделений Украины по всей линий соприкосновения. Он добавил, что, предположительно, речь идёт о подготовке Киева к наступлению. Он отметил, что обстрелы территории республики ведутся по позициям Народной милиции и населённых пунктов ЛНР как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине.