ЛНР: Украина начала массированный артобстрел, готовится наступать

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил об обстрелах со стороны военных подразделений Украины по всей линий соприкосновения. Он добавил, что, предположительно, речь идёт о подготовке Киева к наступлению. Об этом сообщает РИА Новости.

ВСУ обстреливают из арторудий территорию ЛНР по всей линии соприкосновения, предположительно, готовятся наступать, — сообщили в ведомстве.

Он отметил, что обстрелы территории республики ведутся по позициям Народной милиции и населённых пунктов ЛНР как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине.

Как сообщил ранее министр обороны Украины Алексей Резников, разведка Украины не видит формирования ударной группировки войск РФ на своих границах. По его словам, развёртывание займёт от недели до двух в зависимости от планов России. И в случае если это произойдёт, разведка Украины и её партнёров это заметит, заверил Резников. По его словам, сейчас эскалация наблюдается именно в Донбассе. Резников уверен, что нападения России в ближайшие дни не будет и говорить об этом «неуместно», при этом ВСУ готовы к сопротивлению и встрече российских войск в случае «вторжения».