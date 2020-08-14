Жена Чернышенко заработала больше всех супругов членов правительства

https://static.news.ru/photo/b2e07a46-de45-11ea-9a89-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена заместителя главы вице-премьера Дмитрия Чернышенко стала самой обеспеченной среди супругов членов кабмина. Её доход в 2019 году превысил 66 млн рублей, следует из деклараций, опубликованных на сайте российского правительства.

В числе вторых половин с наибольшим доходом также оказались супруга председателя кабинета министров Михаила Мишустина, заработавшая 54,8 млн рублей, и муж вице-премьера Татьяны Голиковой, доход которого составил 51,4 млн рублей, передаёт РИА Новости.

Супруга министра юстиции Константина Чуйченко задекларировала 17,8 млн рублей, при этом в её автопарк входят в том числе автомобили Chrysler PT Cruiser и Cadillac Escalade.

Жена министра просвещения Сергея Кравцова заработала 12 млн рублей, супруга первого замглавы правительства Андрея Белоусова — 11,2 млн, спутница жизни министра обороны Сергея Шойгу — 11 млн, а жена министра промышленности и торговли Дениса Мантурова — 9,1 млн.

Доход супруга вице-премьера Виктории Абрамченко составил почти 8 млн рублей, мужчина владеет тремя автомобилями Mercedes-Benz разных моделей и снегоболотоходом СF moto 800-2.

Супруга министра труда и социальной защиты Антона Котякова задекларировала доход в 2,7 млн рублей, в её гараже — два Mercedes-Benz и легковой ВАЗ-2102.

Жена вице-премьера Юрия Трутнева заработала 2,6 млн рублей. У них с супругом в совместной собственности есть несколько автомобилей, среди которых — Porsche Cayenne Turbo и BMW X6.

Ранее NEWS.ru писал, что наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший более 586 млн рублей. Глава кабмина Михаил Мишустин прибавил к семейному бюджету 18,2 млн рублей, а президент России Владимир Путин указал в декларации 9,726 млн рублей.