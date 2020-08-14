Мантуров заработал больше всех в правительстве РФ в 2019 году

Наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший более 586 млн рублей. Такие данные
Годом ранее Денис Мантуров задекларировал более 443,3 млн рублей. Таким образом, доход чиновника в 2019 году вырос почти на 143 млн рублей.
Меньше всех среди действующих членов правительства в прошлом году заработал министр спорта Олег Матыцин, занимающий этот пост с января 2020 года. В декларации за прошлый год у него значится доход в 934,72 тыс. рублей. Доход его супруги.
Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отчитался о своей зарплате в 2019 году, когда он занимал должность председателя правительства. Политик заработал 11 млн рублей, писал NEWS.ru.
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