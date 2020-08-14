Мантуров заработал больше всех в правительстве РФ в 2019 году

https://static.news.ru/photo/f6573fca-de41-11ea-b866-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: minpromtorg.gov.ru

Наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший более 586 млн рублей. Такие данные содержатся в сведениях о доходах, расходах и имуществе чиновников, опубликованных на сайте кабмина 14 августа.

Годом ранее Денис Мантуров задекларировал более 443,3 млн рублей. Таким образом, доход чиновника в 2019 году вырос почти на 143 млн рублей.

Меньше всех среди действующих членов правительства в прошлом году заработал министр спорта Олег Матыцин, занимающий этот пост с января 2020 года. В декларации за прошлый год у него значится доход в 934,72 тыс. рублей. Доход его супруги.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отчитался о своей зарплате в 2019 году, когда он занимал должность председателя правительства. Политик заработал 11 млн рублей, писал NEWS.ru.