Медведев отчитался о доходах на посту премьера

https://static.news.ru/photo/f2e350b4-de40-11ea-8f65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отчитался о своей зарплате в 2019 году, когда он занимал должность председателя правительства. Политик заработал 11 051 000 рублей.

Эти сведения размещены в его декларации о доходах, имуществе и расходах, которая опубликована на сайте Кремля. Жена Медведева Светлана, как и годом ранее, задекларировала нулевой доход.

В 2018 году политик заработал 9,9 млн рублей. С тех пор не изменился состав собственности его семьи: квартира, земельный участок, два парковочных места, а также машины «Победа», «Волга» и Volkswagen.

Также о доходах отчитался президент Владимир Путин, который в 2019 году заработал 9,726 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, 2 марта 2017 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование о предполагаемом имуществе Медведева. В частности, в нём говорилось о предполагаемом участии бизнесмена Алишера Усманова, который, по данным ФБК, передал особняка с участком на Рублёвке фонду «Соцгоспроект», находящийся под контролем Медведева.

В октябре 2017 года московский суд потребовал удалить из Интернета фрагменты расследования, касающиеся Усманова как несоответствующие действительности. Сведения, признанные судом ложными, из ролика были удалены. Однако представители фонда заявили, что не могут удалить фильм с личного канала оппозиционера Алексея Навального в YouTube, так как он им не принадлежит. В результате на директора ФБК Ивана Жданова завели уголовное дело.