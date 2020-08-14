Стал известен доход Путина за 2019 год

https://static.news.ru/photo/2b806a3e-de40-11ea-b2b7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин в 2019 году заработал 9,726 млн рублей, следует из декларации политика. Таким образом, средний ежемесячный доход лидера составил почти 810 тыс. руб.

Зарплата президента более чем на 1 млн рублей превысила показатель 2018-го, когда политик задекларировал около 8,65 млн руб. Рекорд по-прежнему принадлежит 2017-му — тогда Путин заработал свыше 18,7 млн рублей, однако более крупная сумма объясняется продажей участка земли площадью 15 соток.

Согласно опубликованному документу, президенту принадлежит: квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м), два раритетных автомобиля «Волга» ГАЗ М21, джип «Нива» и прицеп «Скиф». Также пользовании главы РФ находится квартира (153,7 кв. м) и гаражное место (18 кв. м). Все перечисленные объекты находятся на территории РФ.

Также о полученных средствах в 2019-м отчитался генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, вступивший в свою должность в январе 2020 года. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заработал в 2019-м 11 млн рублей, говорится на сайте Кремля. Премьер-министр Михаил Мишустин указал в декларации годовой доход в 18,2 млн рублей.

Наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший более 586 млн рублей. Такие данные содержатся в сведениях о доходах, расходах и имуществе чиновников, опубликованных на сайте кабмина 14 августа.

Меньше всех среди действующих членов правительства в прошлом году заработал министр спорта Олег Матыцин, занимающий этот пост с января 2020 года. В декларации за прошлый год у него значится доход в 934,72 тыс. рублей. Доход его супруги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова указала в декларации за 2019 год доход в два раза больше, чем у отца. У 14-летней девочки оказались в собственности доход в размере 10 млн рублей, совместная с родителями квартира, а также ещё две жилплощади размером 92 и 127,7 квадратных метра. Вдобавок ко всему имеется помещение-кладовка площадью 2,2 «квадрата» и машино-место площадью 16,7 квадратных метра, правда, без автомобиля.