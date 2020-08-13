Генпрокурор России отчитался о своих доходах

https://static.news.ru/photo/67be4290-dd60-11ea-8acc-fa163e074e61_660.jpg Игорь Краснов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, вступивший в свою должность в январе 2020 года, опубликовал налоговую декларацию о доходах за 2019 год.

Из документа, опубликованного на сайте ведомства, следует, что его заработок за прошлый год составил более 4,5 млн рублей. Он является обладателем 1/2 доли квартиры площадью 124,3 кв. метров. Вторая половина находится в собственности его несовершеннолетнего ребёнка. Краснов также владеет дачей площадью 213,3 кв. метров и квартирой (66,7).

В 2018 году доход руководителя надзорного ведомства составил 4,5 млн рублей, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова указала в декларации за 2019 год доход в два раза больше, чем у отца. У 14-летней девочки оказались в собственности доход в размере 10 млн рублей, совместная с родителями квартира, а также ещё две жилплощади размером 92 и 127,7 квадратных метра. Вдобавок ко всему имеется помещение-кладовка площадью 2,2 «квадрата» и машино-место площадью 16,7 квадратных метра, правда, без автомобиля.