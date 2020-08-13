«Какая коррупция?»: юная дочь главы Рязанской области оказалась богаче отца

https://static.news.ru/photo/300f37a6-dd50-11ea-b033-fa163e074e61_660.jpg Николай Любимов Фото: ryazangov.ru

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова указала в декларации за 2019 год доход в два раза больше, чем у отца. Документ обнародован на сайте правительства региона.

У 14-летней девочки оказались в собственности доход в размере 10 млн рублей, совместная с родителями квартира, а также ещё две жилплощади — размером 92 и 127,7 квадратных метра. Вдобавок ко всему имеется помещение-кладовка площадью 2,2 «квадрата» и машиноместо площадью 16,7 квадратных метра, правда, без автомобиля.

Согласно документу, у дочери губернатора «максимальный годовой доход» в семье, сообщают argumenti.ru.

Если посмотреть декларацию за 2018 года у несовершеннолетнего ребёнка там значатся объекты недвижимости, которых в 2019 году нет, то есть они были проданы. Полученные от продажи средств отражены в декларации за 2019 год. Какая коррупция?! — прокомментировал цифры пресс-секретарь главы Рязанской области Денис Арапов, его слова приводит «Подъём».

При этом у самого Любимова указан доход в размере 4,3 млн рублей, а его супруга 1,8 млн.

В пользовании главы региона также есть квартира площадью 205,1 квадратных метра. Его жена также имеет там долю, но кроме этого у неё есть и собственная — в 92 «квадрата», а также доля в жилом помещении площадью 70,6 квадратных метра и автомобиль Audi Q7.

Ранее NEWS.ru писал, что доход губернатора Санкт-Петербурга Беглова упал в 2019 году. Его заработок снизился в полтора раза.