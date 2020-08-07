Доход губернатора Санкт-Петербурга Беглова упал в 2019 году

https://static.news.ru/photo/e873581a-d8f8-11ea-a529-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил свою декларацию о доходах за 2019 год. Его заработок снизился в полтора раза.

Согласно официальным данным, заработок градоначальника за год составил 3 млн 861 тысячу рублей. В 2018 году, для сравнения, он заработал 6 млн 131 тысячу рублей, передают «Невские новости».

Губернатор, согласно документу, владеет двумя земельными участками, половиной доли в разрушенном жилом доме и двумя квартирами площадью 150 и 106 квадратных метров. Отмечается, что автомобилей в собственности у Белова нет.

Как писал NEWS.ru ранее, в Сургуте депутат и бизнесмен Евгений Барсов задекларировал по итогам 2019 года 26 квартир, 10 спортивных самолётов и доход в 72 млн рублей.