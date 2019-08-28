https://static.news.ru/photo/45ddf324-c979-11e9-8ee7-fa163e074e61_660.jpg Иван Жданов (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».

В марте 2017 года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в личном YouTube-канале фильм «Он вам не Димон». Среди прочего в нём говорилось, что бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал фонду, связанному с Дмитрием Медведевым, дорогостоящие земельный участок и дом, сообщает сайт tjournal.ru .

В мае 2017 года Люблинский суд удовлетворил иск Усманова к Навальному и ФБК. Фонду велели удалить и опровергнуть ложную информацию о бизнесмене. Сведения, признанные судом ложными, из ролика были удалены. Однако представители фонда заявили, что не могут удалить фильм с личного канала Навального в YouTube, так как он им не принадлежит.

Как сообщил адвокат Жданова, из-за этого в отношении директора фонда и было возбуждено уголовное дело.

В отношении Ивана @IoannZH Жданова возбудили очередное уголовное дело. Якобы в качестве руководителя ФБК, он не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм "Он вам не Димон". pic.twitter.com/Ngn5Wvx1uC — voronin (@vb_voronin) 28 августа 2019 г.

Как ранее писал News.ru, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному грозит административное наказание за ролик «Он вам не Димон». По словам Навального, его уже вызвали к приставу для составления административных протоколов о неисполнении судебного решения.