Михаил Мишустин заработал в 2019 году более 18,2 млн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин обнародовал декларацию о доходах. Согласно документу, в 2019 году он заработал 18,2 млн рублей, что примерно на 0,7 млн рублей меньше, чем в 2018 году.
Декларация опубликована на
В собственности у Мишустина: жилой дом (861 кв. м), квартира (141 кв. м) и земельный участок (5500 кв. м). У его супруги зарегистрирован доход за 2019 год в размере 54,8 млн рублей.
Как
Ранее о своих доходах в 2019 году отчитался генпрокурор РФ Игорь Краснов, вступивший в свою должность в январе 2020 года. Его заработок за прошлый год составил более 4,5 млн рублей. Он является обладателем 1/2 доли квартиры площадью 124,3 кв. м. Вторая половина находится в собственности его несовершеннолетнего ребёнка. Краснов также владеет дачей площадью 213,3 кв. м и квартирой (66,7 кв. м). В 2018 году доход руководителя надзорного ведомства составил 4,5 млн рублей.
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