Михаил Мишустин заработал в 2019 году более 18,2 млн рублей

https://static.news.ru/photo/4262862c-de42-11ea-8a0f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин обнародовал декларацию о доходах. Согласно документу, в 2019 году он заработал 18,2 млн рублей, что примерно на 0,7 млн рублей меньше, чем в 2018 году.

Декларация опубликована на сайте кабмина. В пресс-службе правительства пояснили, что эта сумма сложилась из доходов по месту работы в Федеральной налоговой службе и «доходов по депозитным вкладам средств, которые он заработал ранее».

В собственности у Мишустина: жилой дом (861 кв. м), квартира (141 кв. м) и земельный участок (5500 кв. м). У его супруги зарегистрирован доход за 2019 год в размере 54,8 млн рублей.

Как передаёт ТАСС, этими объектами недвижимости Мишустин и его супруга не владеют, они находятся у них в пользовании. У жены также есть машина Ford Kuga.

Ранее о своих доходах в 2019 году отчитался генпрокурор РФ Игорь Краснов, вступивший в свою должность в январе 2020 года. Его заработок за прошлый год составил более 4,5 млн рублей. Он является обладателем 1/2 доли квартиры площадью 124,3 кв. м. Вторая половина находится в собственности его несовершеннолетнего ребёнка. Краснов также владеет дачей площадью 213,3 кв. м и квартирой (66,7 кв. м). В 2018 году доход руководителя надзорного ведомства составил 4,5 млн рублей.