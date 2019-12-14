Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков посоветовал Украине забыть о любых методах урегулирования конфликта, не относящимся к Минским соглашениям.
Чеснаков призвал Киев забыть о переговорщиках из числа временных переселенцев и преследовании так называемых сепаратистов. Он отметил, что поддержка ложных представлений о урегулировании конфликта — большая ошибка украинских властей. Инициируемые Киевом методы эксперт назвал неприемлемыми,
Как писал NEWS.ru ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что правительство может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, если урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не сработает.
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