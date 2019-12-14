https://static.news.ru/photo/6432ea0e-1eb6-11ea-ac09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков посоветовал Украине забыть о любых методах урегулирования конфликта, не относящимся к Минским соглашениям.

Чеснаков призвал Киев забыть о переговорщиках из числа временных переселенцев и преследовании так называемых сепаратистов. Он отметил, что поддержка ложных представлений о урегулировании конфликта — большая ошибка украинских властей. Инициируемые Киевом методы эксперт назвал неприемлемыми, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что правительство может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, если урегулирование конфликта на базе Минских соглашений не сработает.