Закон о борьбе с фейками в соцсетях вступил в силу в России

https://static.news.ru/photo/33174560-6432-11eb-b7f4-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/usolt/Global Look Press

Закон о борьбе с ложной и противоправной информацией вступил в силу с 1 февраля в России. По действие закона попали владельцы соцсетей, чья суточная посещаемость превышает 500 тысяч человек.

Владельцы соцсетей с этого дня обязаны мониторить материалы пользователей с целью выявления детской порнографии, информации о наркотиках, способах совершения самоубийства, подпольных казино и продажи алкоголя, сообщает «Парламентская газета».

Также будет закрыт доступ к публикациям, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающим неуважение к обществу, государству и Конституции.

Владельцы соцсетей не должны допускать разглашения гостайны, пропагандировать терроризм, культ насилия, жестокость, порнографию. Если же у владельца возникнут сомнения по поводу блокировки материала, он должен будет обратиться в Роскомнадзор. Доступ к спорной публикации в этом случае нужно будет ограничить до момента принятия решения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают распространителей фейкового сообщения про «избиение» пенсионерки на несанкционированной акции в Иркутске. Согласно данным пресс-службы областного МВД, женщина действительно посещала акцию, в ходе которой «выражалась в адрес правоохранительных органов нецензурной бранью, провоцировала на принятие в отношении неё мер по задержанию».