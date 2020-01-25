Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова замминистра Украины Василия Боднара о том, что Москва пытается «украсть историю Украины-Руси».
Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается «Украины-Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи, — написала Захарова в своём Facebook.
Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал Польшу объединиться против России. Он также обвинил российскую сторону в краже «чужой истории». По мнению Боднара, Россия приписывает себе чужие победы и занимается перекладыванием ответственности за свои злодеяния на другие страны.
Как ранее писал NEWS.ru, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна заплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
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