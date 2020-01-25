https://static.news.ru/photo/773e73b0-3fa0-11ea-9f21-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова замминистра Украины Василия Боднара о том, что Москва пытается «украсть историю Украины-Руси».

Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается «Украины-Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи, — написала Захарова в своём Facebook.

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал Польшу объединиться против России. Он также обвинил российскую сторону в краже «чужой истории». По мнению Боднара, Россия приписывает себе чужие победы и занимается перекладыванием ответственности за свои злодеяния на другие страны.

Как ранее писал NEWS.ru, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна заплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.