За себя и того депутата: осталось ли в Госдуме «доверительное» голосование

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Иванов раскритиковал систему принятия решений в нижней палате. По его утверждению , несмотря на ранее принятые ограничения, парламентарии продолжают «прогуливать» пленарные заседания, а их присутствующие коллеги голосуют по важным законопроектам «за себя и того парня». По словам Иванова, вот уже почти год во время рассмотрения законопроектов присутствует 100–150 депутатов, в то время как, по его мнению, кворум требует присутствия не менее 226 парламентариев. Ранее он предлагал закрепить в регламенте нижней палаты норму, по которой голосование считается действительным, если присутствует более половины народных избранников из 450 обладателей мандатов. Однако предложение не нашло поддержки во фракциях. NEWS.ru решил выяснить, насколько острой строит проблема с посещаемостью Госдумы сейчас, а также есть ли шансы отменить законы, принятые нажатием чужих кнопок.

Не перекладывать на парламент

Как заявил Сергей Иванов в комментарии NEWS.ru, депутаты нарушают установленный регламентом Госдумы запрет голосовать за другого человека.

В регламенте установлено, что каждый голосует лично. То есть за соседа я не могу проголосовать. У нас до этого созыва в регламенте была возможность: если депутат отсутствует по уважительной причине, он может написать доверенность на другого депутата с указанием конкретного вопроса, по которому нужно проголосовать, и с указанием того, как он проголосует — «за», «против» или воздержался. С этого созыва, то есть с 2016 года, была принята норма, согласно которой каждый голосует сам за себя. К сожалению, она не соблюдается. Сергей Иванов депутат Госдумы депутат Госдумы

Парламентарий напомнил, что с началом пандемии депутатам рекомендовали сидеть по одному человеку в ряду из четырёх кресел зала пленарных заседаний Госдумы. Это не прописано в регламенте, что по мнению Иванова, является его нарушением.

В марте 2020 года Иванов выступил с предложением вписать в регламент формулировку: «Голосование считается состоявшимся, если в нём приняло участие большинство от общего количества депутатов Государственной думы».

Мы можем с утра зарегистрироваться и уйти, но каждый раз кворум мы подтверждаем при голосовании. И если мы видим, что проголосовало больше 225 человек (более 50% от списочного состава депутатов. — NEWS.ru), значит в зале есть кворум. Если этого на экране нет, значит, извините, коллеги, надо требовать от граждан соблюдения законов, — объяснял Иванов.

Его коллега Ольга Савастьянова из «Единой России» отметила, что в том же регламенте прописано право депутата не принимать участие в голосовании. Она указала, что регламент Госдумы — это «сбалансированный подход в части прав, возможностей и ответственности каждого депутата». А предлагаемые нововведения лишь перечёркивают «право депутата на волеизъявление».

Вы прекрасно понимаете, что вопросы совести и ответственности точно не решаются большинством голосов. И перекладывать на парламент эти подходы не нужно, — отвечала год назад Савастьянова Иванову.

К слову, за его предложение 19 марта 2020 года проголосовало только 36 депутатов, против — 3, воздержалось — 2. Всего же в голосовании по поправке в регламент участвовал 41 парламентарий, или 9,1% от общего количества членов Госдумы.

Сергей Иванов duma.gov.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин говорит, что отсутствие или присутствие его коллег на думских мероприятиях — это «регламентный вопрос» и внимания на то, кто ходит на заседания, а кто их игнорирует, он не обращает. Политик объяснил, что кворум, при котором депутаты могут принимать законы, определяется регламентом. В п. 3 ст. 44 этого документа сказано, что «заседание Государственной думы является правомочным, если на нём присутствует большинство от общего числа депутатов палаты».

Депутаты сами принимают решение, как голосовать, какую технологию использовать для голосования. У нас было принято решение голосовать на удалёнке в электронной форме в комитетах. Это внутренняя регламентная норма Государственной думы. Валерий Рашкин депутат Госдумы РФ депутат Госдумы РФ

По словам декана факультета политических наук Европейского университета Григория Голосова, ситуация с низкой посещаемостью депутатами заседаний и иных мероприятий Госдумы «началась независимо от пандемии».

С неявкой депутатов одно время пытались бороться. Руководством Государственной думы применялись санкции к тем, кто не посещал собрания. Но это постепенно, ещё до пандемии, сошло на нет. А сейчас депутаты получили моральную санкцию на то, чтобы не посещать заседания, вот они и не посещают. Голосование по доверенности раньше было такой практикой, которую все знали, но официально она признана не была и не существовала. В 2016 году приняли законодательные акты, которые это эксплицитно запретили, но если ты что-то запрещаешь, то должен быть готов к тому, что если это нужно делать так, что никто не обратит внимание, то это будут продолжать делать. Вот они и продолжают. Григорий Голосов декан факультета политических наук Европейского университета декан факультета политических наук Европейского университета

При этом, как полагает депутат Сергей Иванов, если кто-то захочет, он может в судебном порядке опротестовать принятие законов, которые приняты с нарушением регламента. Теоретически это сделать может любой человек.

Закон, принятый с нарушением регламента, не может считаться принятым законом. Но это надо идти в Верховный суд, показывать, доказывать и так далее. Я на суд не рассчитываю и не собираюсь этого делать, — с пессимизмом резюмирует Иванов.

Однако, по мнению Голосова, оспорить правомерность принятия закона из-за того, что его якобы приняли без кворума или что депутаты голосовали за него не только от своего имени, но и за коллег, шансы отменить такой нормативно-правовой акт будут стремиться к нулю. Это, как считает учёный, связано с тем, что суд не может принимать решения на основе предположения о том, что те или иные законы были приняты методом «доверительного» голосования. А доказать, что они были приняты так — невозможно.

Журнал прогулов

О проблеме с посещаемостью пленарных заседаний Госдумы говорится уже много лет, а явление, когда народный избранник голосует по тому или иному вопросу за одного или нескольких своих коллег, стало хрестоматийным в 1990–2000-е годы.

duma.gov.ru

В 2005 году парламентарии хотели написать кодекс депутатской этики, в котором предлагалось карать прогулы штрафами, но его так и не приняли. На заседание 27 февраля 2009 года в главном зале Госдумы, по подсчётам СМИ, собралось всего пять депутатов. На этом фоне госканалам, чтобы не показывать пустующие кресла, приходилось иллюстрировать парламентские мероприятия архивными записями.

В 2010 году резкой критике депутатов за отсутствие на заседаниях подверг занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев. Его удивила «картинка из зала заседаний Госдумы, когда там сидит 10–15% от списочного состава». Он призвал «что-то с этим сделать». В свою очередь тогдашний спикер Госдумы и генсек «Единой России» Борис Грызлов обещал исправить ситуацию.

Для борьбы с прогулами в Госдуме вводили контрольное фотографирование панорамы зала пленарных заседаний, с помощью которого можно было установить количество депутатов и продолжительность их пребывания. Эта норма вызвала шутки о том, что для улучшения ситуации могут использовать фотомонтаж.

В том же 2010 году вступили в силу поправки в закон о статусе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Документ дополнила норма об ответственности за отсутствие на заседании без уважительной причины, которая устанавливается регламентами верхней и нижней палат. При этом тогда Госдума отклонила альтернативные законопроекты. Один из них написал Сергей Иванов, предлагавший установить, что если депутат или сенатор более пяти раз прогулял заседания без уважительных причин, это станет основанием досрочного прекращения его полномочий. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал ввести другое основание для прекращения депутатских полномочий — пропуск 20 заседаний в год без уважительных причин.

В мае 2016 года президент Владимир Путин подписал закон о досрочном лишении парламентариев мандатов за систематическое неисполнение обязанностей. Например, если депутат более 30 календарных дней не участвует в заседаниях и не работает с избирателями, его полномочия могут быть прекращены по решению фракции, а также комитета, членом которого он является. В октябре того же года нижняя палата закрепила в своём регламенте норму, согласно которой депутаты имеют право голосовать исключительно самостоятельно, а не по доверенности.

Несмотря на эти нововведения, парламентарии продолжили «прогуливать» заседания. В их числе оказался даже спикер Вячеслав Володин, известный своей непримиримой риторикой в отношении депутатов, нарушающих парламентскую дисциплину. Весной 2019 года, когда думцы принимали скандальный закон об «изоляции Рунета», председатель нижней палаты проголосовал за документ, находясь в тот момент не в здании на Охотном Ряду, а в Саратовской области, которую посещал на пару со своим давним политическим партнёром, депутатом Госдумы Николаем Панковым. Советница спикера Анастасия Кашеварова тогда написала у себя в соцсетях, что «случился человеческий фактор».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.