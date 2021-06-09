Юлия Волкова: кандидат на выбывание

Мария Кожевникова заочно поддержала экс-солистку «Тату» Юлию Волкову, которая не смогла пройти праймериз «Единой России». В эксклюзивном интервью NEWS.ru актриса и депутат Госдумы VI созыва заявила, что в Госдуме нужны не только экономисты и юристы, но также спортсмены и звёзды шоу-бизнеса, которые, по мнению Кожевниковой, лучше других разбираются в культуре.

Полемика вокруг Юлии Волковой развернулась после нескольких обращений певицы к жителям Ивановской области, от которой артистка планировала избираться в Госдуму. Позднее Волкова попала в неловкое положение, когда во время интервью Ксении Собчак не смогла сформулировать суть «закона Димы Яковлева», запрещающего иностранцам усыновлять российских детей. О том, как бывшая «татушка» чуть не стала кандидатом в депутаты и что об этом думают эксперты, — в материале NEWS.ru