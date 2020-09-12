Врио губернатора Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

https://static.news.ru/photo/bff03f24-f5c8-11ea-8bce-fa163e074e61_660.jpg Игорь Кобзев Фото: EMERCOM of Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам обработки 0,93% избирательных бюллетеней лидирует на выборах главы региона с результатом 61,44% голосов.

Согласно данным на информационном табло ЦИК РФ, на втором месте с результатом 18,33% находится кандидат КПРФ, депутат Госдумы Михаил Щапов, на третьем — кандидат от ЛДПР Андрей Духовников, у него 6,56%. Далее идут Геннадий Щадов от КПСС — 5,44% и Лариса Егорова от «Справедливой России» — 5,22%.

Согласно данным экзитпола, за Кобзева проголосовали 63,6% ответивших на вопрос интервьюеров, за Щапова — 23,7%, передаёт ТАСС.

Кобзев участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

Игорь Кобзев родился в 1966 году в Воронеже. В 1988 году он окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001 году — Воронежский государственный университет, в 2006 году — Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году — Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. 12 декабря 2019 года президент России назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области в связи с отставкой коммуниста Сергея Левченко. До этого Кобзев занимал пост заместителя главы МЧС России.

Ранее NEWS.ru писал, что временно исполняющий обязанности руководителя Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах главы региона в первом туре. Таковы данные экзитпола, проведённого социологическим центром «Биробиджан молодой». Согласно материалам экзитпола, за Гольдштейна отдали свои голоса 76,8% ответивших. Для победы в первом туре претенденту необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы.